雲端智慧電表是什麼？安裝方式與使用優點一次看！

雲端智慧電表的應用不僅局限於私人住宅，還可以延伸至有公共區域的空間，例如共享辦公室、長短租共生公寓、民宿等。傳統的用電分配方式通常是根據建築面積或固定分配比例來計算費用，無法反映實際的用電量和用電行為。