QR 門禁掃碼器
安裝在入口，使用者持有QR code掃碼開門
- 雲端管理後台自動生成QR code
- 同時支援磁扣、悠遊卡、身份證條碼與遠端解鎖
- 適合公司行號、會員制空間、商務中心、長租空間
房客掃碼解鎖
1. 出示QR code
QR code可由雲端管理平台生成。
可串接至App，或直接列印出來作為通行證。
2. 掃描QR code
利用QR門禁掃碼器掃描手上持有的QR code
3.解鎖開門
識別身分後，門禁解鎖
房東一鍵遠端解鎖
在後台按 【執行解鎖】，門即開啟
也可和Line訊息整合!
每一次的進出都會在後台資料庫留有紀錄!
QR門禁掃碼器可以幫你實現...
每一個QR code都對應一個身份，這個身份可能是會員、房客、員工等。每一次掃碼開門，都會進行完整紀錄，輕鬆的知道會員使用空間的進出時間。
QR門禁掃碼器本身內含QR門禁控制器的所有功能。
您可以：
- 讓長租房客或會員擁有自己的QR code，使用QR門禁掃碼器快速掃碼進門。
- 讓臨時訪客用手機鏡頭掃描入口的QR code，輸入時效性密碼後解鎖進門。
同時滿足長租/短租房客 和 臨時訪客 的多元管理需求。
Miézo的雲端管理平台具有手動和自動生成QR code的功能。如果您已經有App，也可以進行API串接，讓您的App會員，也能夠使用App控制門禁。
客戶實例
適合各公司行號、會員制空間、商務中心、長租空間
金箍棒智慧物業管理顧問 - 公司大門
鳴周科技 - 公司大門
Miezo Inc. © 2021