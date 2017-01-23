    • QR 門禁掃碼器

      安裝在入口，使用者持有QR code掃碼開門

       

      - 雲端管理後台自動生成QR code

      - 同時支援磁扣、悠遊卡、身份證條碼與遠端解鎖

      - 適合公司行號、會員制空間、商務中心、長租空間

    • 房客掃碼解鎖

      1. 出示QR code

      QR code可由雲端管理平台生成。

      可串接至App，或直接列印出來作為通行證。

      2. 掃描QR code

      利用QR門禁掃碼器掃描手上持有的QR code

      3.解鎖開門

      識別身分後，門禁解鎖

    • 房東一鍵遠端解鎖

      在後台按 【執行解鎖】，門即開啟

      也可和Line訊息整合!

       

      每一次的進出都會在後台資料庫留有紀錄!

    • QR門禁掃碼器可以幫你實現...

      房客/會員管理

       

      每一個QR code都對應一個身份，這個身份可能是會員、房客、員工等。每一次掃碼開門，都會進行完整紀錄，輕鬆的知道會員使用空間的進出時間。

      長租/短租/臨時訪客的混租管理

      QR門禁掃碼器本身內含QR門禁控制器的所有功能。

       

      您可以：

      - 讓長租房客或會員擁有自己的QR code，使用QR門禁掃碼器快速掃碼進門。

      - 讓臨時訪客用手機鏡頭掃描入口的QR code，輸入時效性密碼後解鎖進門。

       

      同時滿足長租/短租房客 和 臨時訪客 的多元管理需求。

      後台可自動產生QR code，並支援API串接

       

      Miézo的雲端管理平台具有手動和自動生成QR code的功能。如果您已經有App，也可以進行API串接，讓您的App會員，也能夠使用App控制門禁。

    • 客戶實例

      適合各公司行號、會員制空間、商務中心、長租空間

      金箍棒智慧物業管理顧問 - 公司大門

      鳴周科技 - 公司大門

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