雲端智慧電表是什麼？安裝方式與使用優點一次看！
雲端智慧電表是什麼？安裝方式與使用優點一次看！
智慧電表、雲端電表、儲值電表
雲端智慧電表結合了傳統電表的功能與現代數據技術，為居民提供了更智能與便利的用電管理方式。隨著數位轉型的發展，越來越多的家庭和企業開始關注並安裝雲端智慧電表。
電表箱變到雲端了
傳統的電表僅提供整體用電量的統計數據，而雲端智慧電表則能更精確地監控用電情況。透過雲端智慧電表，房東與房客可以實際了解用電量，包括每個時段和每個套房的耗電情況。
雲端智慧電表安裝方式與一般電表相同，只需請水電師傅拉線替換原本的傳統電表，同時可以就近安裝，減少實體電表箱牽線成本。安裝後再請電表廠商前往設定 Wifi 連線設備，就能開始享受雲端智慧電表帶來的便利了！
房東抄表免出門，一鍵遠端收電費
安裝完雲端智慧電表後，再也不用為了抄表出門一趟。只需用手機或電腦開啟網頁查看電表後台，就能夠及時的查看度數。每月也能依據度數製作電子帳單，自動寄送到房客的 Email 收取電費。
同時，雲端智慧電表具有即時反饋的功能，可以讓房客隨時掌握用電情況以及相應的電費。
避免手抄電表時度數不夠精準或需要進入房客私人領域的爭議。
線上儲值電費，用多少付多少
除了每月寄送結算電費帳單以外，也可以使用線上儲值的功能來收取電費。
斷電儲值電表是一款可以線上儲值與遠端斷復電的雲端智慧電表。房東可以統一幫房客線上加值，或給予每個房客個人加值帳號，讓客戶自行儲值所需電費，用多少付多少。
當房客拖欠電費時，房東如果自行去斷水斷電，可能會有觸犯強制罪的風險。雲端智慧電表自動斷復電的功能可以解決這個問題。
當儲值電費偵測為零時，斷電儲值電表會自動遠端斷電。當房客重新加值電費時，會即時復電。
公共區域使用者付費
雲端智慧電表的應用不僅局限於私人住宅，還可以延伸至有公共區域的空間，例如共享辦公室、長短租共生公寓、民宿等。傳統的用電分配方式通常是根據建築面積或固定分配比例來計算費用，無法反映實際的用電量和用電行為。
雲端智慧電表透過「掃碼取電」的方式，滿足公共區域使用者付費的需求。使用者在公共區域需要用電時，自行儲值所需電費後掃碼取電，同時也能即時查看用電量。達到公平分擔電費、控制用電情況以及激勵節約能源的效果。
結論
雲端智慧電表是房東管理電費時的好幫手，安裝方式與傳統電表相同，不需要大工程，降低施工成本。能夠實現遠端抄表、線上儲值電費、公共區域使用者付費，達到降低管理成本的效果。
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