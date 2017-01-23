我們將到府安裝 並教學後台 QR Lock 使用方式

將由專人與您聯繫

密碼時效性、可觀看進門禁資訊

所有設備方案皆可「遠端一鍵解鎖」。

手機就是你的鑰匙

安裝在入口，按鍵輸入密碼或感應卡片開門

安裝在入口，可搭配多種門鎖

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