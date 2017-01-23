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QR 門禁系統
實現無人化管理
門禁控制器
安裝在入口，可搭配多種門鎖
無須改裝大門、無須下載 App
連接後台
管理門禁、遠端開鎖
生成專屬密碼，具時效性
應用案例
QR 掃碼器
安裝在入口，使用者出示 QRcode 掃碼開門
雲端管理後台自動生成 QRcode
支援一鍵遠端解鎖，並支援 API 串接
可辨識門禁卡、身分證、悠遊卡、QRcode
應用案例
雲端門禁機
安裝在入口，按鍵輸入密碼或感應卡片開門
可於
網頁後台
設定多組密碼輸入解鎖
支援一鍵遠端解鎖，並支援 API 串接
提供多種解鎖方式，如按鍵、感應、手機掃碼
手機就是你的鑰匙
所有設備方案皆可「遠端一鍵解鎖」。
更多設備介紹
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好安裝
無須改裝一樓大門、無須 App
好整合
後台管理所有的門鎖、開關、租客帳號
好安心
密碼時效性、可觀看進門禁資訊
聯絡流程
1
點選右上角聯絡我們
將由專人與您聯繫
2
到府安裝 QR 門禁系統
我們將到府安裝
並教學後台 QR Lock 使用方式
3
啟動無人化管理
連接後台，實現無人化管理
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