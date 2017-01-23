    • QR 門禁系統

      實現無人化管理

      雲端門禁,智慧門禁

      門禁控制器

      安裝在入口，可搭配多種門鎖
      • 無須改裝大門、無須下載 App
      • 連接後台管理門禁、遠端開鎖
      • 生成專屬密碼，具時效性
      掃碼器,雲端門禁,智慧門禁

      QR 掃碼器

      安裝在入口，使用者出示 QRcode 掃碼開門
      • 雲端管理後台自動生成 QRcode
      • 支援一鍵遠端解鎖，並支援 API 串接
      • 可辨識門禁卡、身分證、悠遊卡、QRcode
      門禁機,雲端門禁,智慧門禁

      雲端門禁機

      安裝在入口，按鍵輸入密碼或感應卡片開門
      • 可於網頁後台設定多組密碼輸入解鎖
      • 支援一鍵遠端解鎖，並支援 API 串接
      • 提供多種解鎖方式，如按鍵、感應、手機掃碼
      遠端解鎖,手機解鎖,雲端開門,遠端開門

      手機就是你的鑰匙

      所有設備方案皆可「遠端一鍵解鎖」。

    • 更多設備介紹

      好安裝

      無須改裝一樓大門、無須 App

      好整合

      後台管理所有的門鎖、開關、租客帳號

      好安心

      密碼時效性、可觀看進門禁資訊

    • 聯絡流程

      1

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      2

      到府安裝 QR 門禁系統

      我們將到府安裝
      並教學後台 QR Lock 使用方式
      3

      啟動無人化管理

      連接後台，實現無人化管理

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